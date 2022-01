Guinée - Sénégal : Nul blanc dans le derby ouest-africain à la mi-temps... (0-0)

Le Derby ouest-africain qui oppose actuellement le Sénégal à la Guinée au stade Kouekong de Bafoussam a démarré sur les chapeaux de roues. Le Syli national n'a laissé aucun répit aux Lions dont la tanière a été assiégée dès les premières minutes de la partie.



Une domination des hommes de Kaba Diawara qui a failli se concrétiser sur les coup-francs qu'ils se sont procurés mettant à contribution la défense sénégalaise à travers Seny Dieng qui a sorti un gros arrêt suppléé par Saliou Ciss...



Des Sénégalais un peu timorés qui ont repris des couleurs après avoir laissé passer la petite orage guinéenne. Toutefois, Sadio Mané et ses coéquipiers ont eu beaucoup de mal à se trouver dans le jeu enchaînant les mauvais choix et les pertes de balles.



Les lions ont même failli concéder l'ouverture du score à la 31eme minute de jeu sur une contre-attaque Guinéenne. Issiaga Sylla insaisissable sur flanc gauche où il a donné des cheveux blancs à Ibrahima Mbaye.



Zéro but partout à la pause...