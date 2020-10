Guinée : Perdant de la présidentielle, Cellou se rabattra sur la Cour Constitutionnelle et appelle à intensifier les manifestations.

Sa réaction qui était attendue après l'annonce de la victoire dès le 1er tour de Alpha Condé avec 59% des voix, n'a pas tardé. Et Cellou Dalein Diallo a tôt fait de rejeter les résultats publiés ce samedi par la commission électorale indépendante.



Le candidat qui s'est autoproclamé vainqueur de la présidentielle du 18 octobre dernier, souligne que "ce sont des résultats que nous n’acceptons pas et que nous contestons".



Cependant, Cellou promet de produire les "preuves" de sa contestation à l’appui "au niveau de la Cour Constitutionnelle".



Le candidat "malheureux" pour la 3ème fois devant Condé a soutenu que "la procédure continue conformément au Code électoral". "Nous avons encore quelques jours pour déposer notre recours à la Cour constitutionnelle. C’est ce que nous allons faire avec des preuves dont nous disposons. Nous espérons que la Cour va nous rétablir dans nos droits".



Ainsi, dans un communiqué, l'UFDG appelle ses adhérents à intensifier les manifestations dans les rues et places publiques pour "contester les résultats et les intimidations faites aux responsables du vrai vainqueur".