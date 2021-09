Guinée : Libération des prisonniers politiques de Alpha Condé.

Ce mardi vers 18h, la maison d’arrêt de Conakry s’est ouverte et a laissé passer 79 prisonniers enthousiastes et animés par un sentiment de joie. Des détenus qui, lorsqu’ils ont humé l’air de la liberté, ont commencé à se donner des accolades dans la joie et la bonne humeur.



« Nous remercions tout le peuple guinéen », dit l’un d’entre eux devant les projecteurs, venus capter ce moment de démocratie pour ces hommes victimes de leurs convictions politiques. Leur crime : n’avoir pas su plaire au président déchu, Alpha Condé, en s’opposant fermement et ouvertement à sa réélection pour un troisième mandat. Les situations sont renversées après 10 mois, eux ils sont enfin libres et l’ancien président détenu dans un lieu non communiqué.



Le président du Comité national pour le rassemblement et le développement (Cnrd) normalise le pouvoir politique de la Guinée et essaie de faire régner la démocratie. Cette décision prise justifie son engagement et sa conviction. Une réunion de concertation s'est tenue hier matin entre le secrétaire général du ministère de la justice, le procureur général, le directeur de l’administration pénitentiaire et le collectif des avocats. C’est durant cette période que la décision de libérer ses prisonniers fut prise. « Maintenant que Condé est parti, nous demandons à tous ceux qui ont travaillé avec nous contre le troisième mandat, de se joindre au dialogue avec le pouvoir », a lancé un des hommes reconnaissant envers la junte militaire.