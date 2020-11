Guinée : Le vice-président de l’UFDG arrêté.

Chérif Bah, le vice-président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) de Cellou Dalein Diallo a été arrêté ce matin.



Le numéro 2 de l’UDDG est accusé par le procureur de la république de Guinée de

proférer des menaces de nature à troubler la sécurité et l’ordre public.



Selon Cellou Dalein Diallo « Chérif Bah, Vice-Président de l’UFDG, a été kidnappé très tôt ce matin et conduit vers une destination inconnue. L’UFDG considère l’arrestation arbitraire de ses dirigeants comme une déclaration de guerre et se réserve le droit de réagir par des actions à la hauteur de l’affront »