Guinée : Le procès de l’ex ministre de la Défense, Docteur Mohamed Diané renvoyé jusqu'au 16 juin prochain

La Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF) de la République de Guinée statuant ce lundi 29 mai 2023, a renvoyé le procès de l’ex ministre de la Défense Docteur Mohamed Diané jusqu'au 16 juin 2023 sur demande de l’Avocat et de celle de son client, tenant compte de l’impératif majeur des Droits inaliénables de la Défense que sont entre autres, le droit du prévenu de solliciter et de disposer du temps et des facilités nécessaires, ainsi que des délais raisonnables pour préparer sa défense. Ainsi, Me Ciré Clédor Ly a tenu à apporter des précisions par rapport à ce renvoi. "Le procès commencera sans doute le 12 juin 2023, alors que c’est un simple communiqué qui a suspendu la Constitution de la République de Guinée votée par référendum et des dispositions supplétives de la volonté populaire baptisées charte de la transition et exécutées comme la loi fondamentale pour toute la durée de la période de transition, donc du procès, que l’ex ministre de la Défense sera jugé après une cascade de violations de ses droits fondamentaux et une détention devenue illégale", a expliqué la robe noire.

Selon lui, une justice indépendante et impartiale doit veiller tout au long du procès, à concilier le respect des Droits de la Défense et de la bonne administration de la justice.

Pour rappel, l’Avocat s’était constitué, il y a seulement de cela trois semaines et il avait pris le soin d’écrire à la Cour, pour qu’elle autorise le greffier à lui délivrer une copie intégrale de la procédure et à lui accorder un délai d'un mois pour l’étude et la préparation du dossier avec son client. La cour avait fait droit à la première demande, mais accordé seulement 10 jours pour la préparation, ce qui était très insuffisant.

À en croire Me Ly, la Cour a accordé un délai supplémentaire de 15 jours, ce à quoi le Procureur Spécial ne s’est pas opposé, l’Agent Judiciaire de l’État n’a pas sérieusement contesté le bien-fondé ; ce qui satisfait aux exigences d’un procès équitable.