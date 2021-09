Guinée : Le président Alpha Condé arrêté, le gouvernement dissout, le groupement des forces spéciales prend le pouvoir.

Dans une déclaration filmée, le Colonel Mamady Doumbouya, chef du groupement des forces spéciales a confirmé le coup d’Etat en Guinée.

Selon le Colonel Doumbouya, le président Alpha Condé a été arrêté au palais. Le colonel d’indiquer que le Gouvernement, l’administration et la Constitution de la Guinée ont été dissouts.

Le Colonel Doumbouya d’informer aussi de la fermeture des frontières terrestres et aériennes de la Guinée avant d’appeler leurs frères d’armes à continuer leurs fonctions régaliennes et de travail pour la paix et la sécurité en Guinée.