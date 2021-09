Guinée : La délégation de la Cedeao a rencontré Alpha Condé.

Les nouvelles autorités de Guinée ont reçu ce vendredi 10 septembre, des émissaires des chefs d’État de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest. Composée des ministres des Affaires étrangères du Togo, du Ghana, du Burkina Faso et du président de la Commission, la délégation a rencontré en début d’après-midi les responsables du Comité national pour le rassemblement et le développement dans un hôtel de Conakry. Une heure après, les discussions ont connu une brève interruption.



Selon les informations relayées par la presse locale, la délégation aurait demandé à rencontrer l’ancien président de Guinée Conakry. Requête à laquelle auraient accédé les nouvelles autorités du pays. Au terme des discussions, le président de la Commission de la Cedeao a confié aux journalistes que les échanges ont été positifs. Cependant, il réserve la primeur du contenu aux chefs d’État qui apprécieront.



Réunis en visioconférence le 8 septembre dernier, les dirigeants ouest-africains ont condamné le coup d’État intervenu en Guinée trois jours plus tôt. Dans la même veine, ils ont suspendu le pays des instances de l'institution sous-régionale avant d'exiger la libération immédiate d’Alpha Condé.



En marge de cette rencontre virtuelle, des tractations étaient en cours pour trouver une terre d’asile au président déchu pour des raisons de sécurité.