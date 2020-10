Guinée : La Ceni donne rendez-vous samedi à 11 heures pour les résultats globaux provisoires partiels.

La commission électorale indépendante de la Guinée a procédé ce vendredi à la proclamation des résultats provisoires partiels du scrutin du 18 octobre 2020. Le président sortant Alpha Condé a remporté les deux circonscriptions de la région Afrique que sont la Gambie et la RDC. Cellou Dalein Diallo a remporté la dernière circonscription restante du pays, Mamou.







La commission donne rendez-vous samedi à 11 heures pour donner les résultats globaux provisoires.







« La commission électorale indépendante informe les partis politiques, les candidats, les électeurs, le gouvernement, les institutions nationales et internationales, les partenaires technique et financiers, les organisations de la société civile et les observateurs internationaux qu’elle procédera samedi à la proclamation des résultats provisoires globaux du scrutin présidentiel du 18 octobre 2020 », informe Kabiné Cissé, président de la CENI.











Région Afrique



Circonscription électorale de la Gambie







Alpha Condé : 201 voix soit 1.73%



Cellou Dalein Diallo : 11.188 voix soit 96.27%







Circonscription électorale de la RDC







Alpha Condé : 854 voix soit 88.22%



Cellou Dalein Diallo : 102 voix soit 10.54%







Région de Mamou







Circonscription électorale de Mamou







Alpha Condé : 21.559 voix soit 19.56%



Cellou Dalein Diallo : 80.351 voix soit 72.88%