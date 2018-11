Guinée Équatoriale/Sénégal : La pelouse de Bata prête à accueillir les Lions

Les Lions se sont entraînés pour la première fois ce vendredi après-midi, à Bata, quelques heures après leur arrivée dans la ville côtière de la Guinée Équatoriale.



Ils ont été précédés sur la pelouse du stade par des jardiniers venus arroser çà et là. Pourtant, tout cela n’a rien d’inhabituel, selon un agent. Dès que les joueurs locaux quittent le terrain après leurs matches, des ouvriers reprennent le flambeau. Le stade est prêt à accueillir les Lions.



C’est donc sur la meilleure pelouse de la Guinée Équatoriale que le Nzalang Nacional accueille le Sénégal ce samedi (16h), en match comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2019.



Les jardiniers du stade de Bata ont réussi à transformer le terrain en un véritable billard, au point de séduire certains envoyés spéciaux. Un des journalistes sénégalais a avoué l'effet qu'il a eu, quand il a vu la pelouse de Bata.



Alors que la pelouse de Senghor a été régulièrement critiquée, celle de Bata, qui accueille la rencontre entre le Sénégal et la Guinée Équatoriale est au top, comme ont pu le constater les joueurs sénégalais...