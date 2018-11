Guinée Équatoriale/Sénégal (15h GMT) : Ces Lions qui jouent gros

Si l'enjeu sportif n'est pas capital pour l'équipe du Sénégal, opposée au Nzalang Nacional, ce samedi 15h GMT, en éliminatoires de la CAN 2019, il le sera à titre individuel pour certains Lions. Notamment pour Opa Nguette et Assane Dioussé qui devraient être titularisés par Aliou Cissé.



Ça ressemble un peu au match de la dernière chance pour le milieu stéphanois. Privé de Coupe de monde après avoir participé à la campagne des qualifications, le joueur de Saint-Étienne profite de l'absence de Alfred Ndiaye, pour revenir en sélection. Nettement derrière Gana Guèye et Cheikhou Kouyaté aux yeux de Aliou Cissé, il devra impérativement sortir une bonne copie face à la Guinée Équatoriale. Dioussé a donc tout intérêt à marquer des points à Bata.



En l’absence de Ismaïla Sarr, Opa Nguette va hériter du flanc droit de l'attaque contre la Guinée Équatoriale. Contrairement au poste d'excentré, la concurrence est un poil plus féroce en pointe. Et sur le banc, Habib Diallo se tient prêt. L'attaquant messin a été appelé pour la toute première fois en sélection. Il débarque en effet avec le costume de "petit nouveau". Le néo-Lion espère bien prouver que cette première convocation n'est pas une simple surprise malgré la concurrence avec Moussa Konaté, forfait, et Mbaye Diagne, qui va devoir s'asseoir sur le banc.

Avec le forfait de Lamine Gassama, Ibrahima Mbaye devrait profiter d’une faible concurrence à son poste d'arrière droit. Le défenseur de Bologne serait bien inspiré de rassurer son sélectionneur face aux équato-guinéens. Sinon...