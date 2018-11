Guinée Éq./Sénégal : Sadio Mané quitte la pelouse de Bata en pleurs (VIDÉO)

L’image fera le tour du monde. Comme en 2017, après l'élimination du Sénégal en quart de finale de la CAN, Sadio Mané a quitté la pelouse de Bata en pleurs, ce samedi, après Guinée Équatoriale/Sénégal (0-1). Le joueur de Liverpool est sorti du terrain l'air déçu, consolé par ses coéquipiers.L'attaquant des Reds semble impuissant à trouver la réponse face à l'attente des sénégalais. Pas sûr qu'il détrône El Hadji Diouf dans le coeur des supporters. Célibataire, il est pourtant aussi lisse et consensuel, sans frasques connues. Mais alors qu'il aura 27 ans pour la CAN 1019 au Cameroun, cet immense joueur n'a encore rien gagné avec le Sénégal...