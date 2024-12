Guinée- Enlèvement forcé du journaliste Habib Marouane Camara: L'Ambassade des États-Unis à Konakry exprime sa vive inquiétude...

Par un communiqué lu à Dakaractu, l'Ambassade des États-Unis à Conakry a exprimé " sa vive inquiétude suite aux informations faisant état de l'enlèvement forcé de Habib Marouane Camara, mardi soir, par des assaillants masqués et armés en uniforme".



La représentation diplomatique américaine à Conakry a ainsi exhorté " le gouvernement guinéen à identifier les responsables, à mener une enquête approfondie et à défendre l'État de droit en Guinée."



" Nous espérons également une transparence sur la situation de M. Camara, y compris sur d'éventuelles accusations ou procédures judiciaires. Les États-Unis restent fermement engagés à soutenir les progrès en matière de justice, de droits de l'homme et d'état de droit", a-t-on précisé.