Guinée - Défense de l'ancien Premier ministre guinéen Kassory Fofana : Me Seydou Diagne arrive en renfort

La défense de l’ancien Premier ministre guinéen Kassory Fofana s’est renforcée avec l’arrivée de Me Seydou Diagne. Il n’est pas le seul sénégalais coopté dans le pool d’avocats, puisque Me Ousmane Sèye y figure déjà. Ils seront complétés par Me Mamadou Ismaël Konaté du Mali et des Guinéens Me Djibril Kouyaté, Me Salif Béavogui et Me Sidiki Bérété.Ils seront chargés de défendre ce mardi devant la CRIEF, des anciens dignitaires du régime d’Alpha Condé, renversé le 5 septembre dernier par le groupement des forces spéciales (GFS) dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya. En effet, selon media Guinée, les trois anciens ministres Dr Mohamed Diané, Oyé Guilavogui et Diakaria Koulibaly, placés sous mandat de dépôt le 6 avril dernier, sont poursuivis devant la CRIEF pour détournement de fonds publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Le procureur Aly Touré avait orienté le dossier en flagrant délit...