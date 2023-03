Guinée Conakry : mort d’El Hadj Ousmane Fatako Baldé, président de la coordination des « haali pulaar ».

Le président de la coordination des « haali pulaar » de la République de Guinée Conakry, El Hadj Ousmane Fatako Baldé a rendu l’âme dans la nuit du dimanche au lundi 27 mars 2023 suite à un malaise à Conakry.

À l’annonce de son décès, c’est une vague d’émotion et de tristesse qui est notée dans le pays.



Engagé, courageux et dynamique, il a apporté sa part de contribution à sa communauté et à son pays. Ainsi, il a défendu du mieux qu’il a pu les libertés d’expression et la démocratie dans son pays. Il a été et sera un exemple pour les jeunes de son pays.



C’est une grosse perte pour la communauté « haali pulaar » qui sera certainement comblée par son remplaçant. Paix à son âme et que le Seigneur l'accueille dans son paradis!