Guinée Conakry : les membres du CNT nommés…

C’est fait! Le colonel Mamadi Doumbouya a nommé les 81 membres du Conseil national de la transition. L’organe législatif de la transition sera dirigé par le Dr Dansa Kourouma. Un choix qui ne fait pas l’unanimité en Guinée Conakry.



Président du Conseil national des organisations de la société civile jusqu’à sa nomination ce samedi 22 janvier, le Dr Kourouma est présenté comme un proche de l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana. Il faisait partie des défenseurs du troisième mandat d’Alpha Condé. Une entorse à la démocratie que les militaires prétendent avoir voulu réparer le 5 septembre en prenant le pouvoir.



Le nouveau président du CNT ne se laisse pas démotiver pour autant. « Je considère tous les guinéens au même pied d’égalité. Ceux qui m’apprécient et ceux qui ne m’apprécient pas, je les considère tous comme des guinéens. Je pense l’unanimité n’est pas possible pour les Hommes. Ceux qui doutent, ceux qui ne croient pas, je dis que ce sont les résultats qui vont démentir peut-être le scepticisme des gens. Mais ne pas faire l’unanimité est un atout pour un homme de foi. Plus vous avez de critiques et des attaques, vous devez être enclin à vous améliorer. Comme l’a dit mon grand-père : si vous ne voulez pas être critiqué, contrarié ou même insulté, ne vous mettez pas devant les gens, restez derrière », a-t-il répondu à ses détracteurs dans un entretien avec Africaguinee.



A noter que la durée de la transition sera fixée par le CNT.