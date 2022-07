Guinée Conakry : la justice ordonne des poursuites contre 3 anciens ministres, 1 DAF et 1 ex DG du budget.

Pour des faits présumés de détournement de deniers publics, corruption et complicité, le Procureur Général près de la Cour d'appel de Conakry, a instruit d'engager des poursuites judiciaires pour les faits mentionnés, 3 anciens ministres, 1 DAF et 1 ex-DG du budget.

Il s'agit principalement de Mory DOUMBOUYA, ancien garde des sceaux, en sa qualité d'ordonnateur des dépenses, de Richard KAMANO ex DG du budget, de Fansaly CONDÉ ancien DAF du ministère de la justice, de Ismaël CONDÉ ex-ministre du budget et de Mamady CAMARA, ancien ministre de l'économie et des finances. Ils sont poursuivis pour des faits présumés de détournement de deniers publics, corruption et complicité portant sur 19 milliards de francs guinéens. D'après la justice guinéenne, ce montant aurait été payé « dans le cadre d'équipements balistiques et autres matériels de sécurité au compte de l'organisation de procès des événements du 18 septembre 2019 », informe le communiqué du procureur. Après enquête, il ressort selon la justice Guinéenne, « qu'il n'existe aucun document justifiant l'usage de ce montant pour l'organisation de ce procès dont le siège n'était même pas construit ».

Ainsi donc, « conformément à l'article 37 du code de procédure pénale, le procureur demande que soit engagé des poursuites judiciaires... »