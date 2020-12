Guinée Conakry : Un opposant se plaint de ballonnement et meurt en prison.

Un des responsables des jeunes du parti de l'opposant Cellou Dalein Diallo est mort en prison. Roger Bamba, détenu à la maison Centrale de Conakry depuis plusieurs mois, est décédé des suites d'une maladie à l'hôpital Ignace Deen où il a été évacué d'urgence mercredi soir après s'être plaint de douleurs abdominales et d'enflures au niveau des jambes, a informé la presse guinéenne.



La réaction de son mentor Cellou Dalein Diallo n'a pas tardé. "Le décès en prison pour faute de soins de Roger Bamba est une perte immense pour sa famille, pour l’UFDG dont il était un militant engagé et pour moi même dont il fut un ami loyal et dévoué. J’adresse mes condoléances à sa famille et à l’UFDG et demande à tous nos militants de prier pour le repos de son âme", a réagi Cellou Dalein Diallo.