Guinée Conakry: Les États-Unis annoncent la mort de leur Ambassadeur des suites d’une crise cardiaque

Simon Henshaw, l’Ambassadeur des États-Unis à Conakry est mort. Il a été victime d’une crise cardiaque cet après-midi. L’Ambassade US en Guinée l’a annoncé ce soir. « La communauté de l'ambassade des États-Unis à Conakry a le regret d'annoncer que l'ambassadeur Simon Henshaw est décédé ce soir chez lui. Nous sommes profondément attristés et exprimons nos plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses collègues », a réagi le service diplomatique. Le défunt était diplomate depuis 1985.