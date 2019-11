La diplomatie sénégalaise se révèle à nouveau dans la protection de nos compatriotes à l’étranger.



Nos 48 compatriotes qui étaient en détention viennent d’être libérés à la suite d’intenses tractations de notre Ambassade à Conakry, sur instruction de M. Amadou BA, Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur conformément aux orientations du Président de la République Son Excellence Monsieur Macky SALL.



Pour rappel, ces ressortissants sénégalais avaient été interpellés dans des localités situées à la périphérie de Conakry et dont la présence était jugée suspecte en raison de la situation politique actuelle du pays a nécessité des enquêtes par les services de sécurité guinéens.



Selon Monsieur Moise SARR, Secrétaire d'Etat chargé des Sénégalais de l’Extérieur, qui a suivi de très près la gestion de dossier sensible, "notre Ambassade à Conakry s’attelle actuellement à organiser le retour au pays de nos compatriotes qui ont bénéficié du soutien de l’Etat pendant cette période difficile".



Pareille occasion permet également au Secrétaire d’Etat Moise Sarr "de magnifier la coopération avec la République sœur de Guinée ayant abouti au dénouement heureux de cette affaire".



Il salue aussi la mobilisation exceptionnelle de nos représentations diplomatiques et consulaires à travers le monde pour apporter l'assistance adéquate à nos compatriotes en difficulté.