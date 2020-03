Guinée Conakry : La communauté internationale boycotte le double scrutin de dimanche prochain.

La Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest à laquelle la Guinée Conakry appartient, n'y enverra pas d'observateurs pour superviser les opérations électorales.







Le président de la Commission de la Cedeao a envoyé une correspondance aux autorités guinéennes en ce sens. « Comme indiqué lors de nos échanges et dans le Communiqué conjoint avec l'Union africaine, nous avons souhaité que la période de report du scrutin soit mise à profit pour renouer le dialogue entre les acteurs politiques. Nous continuons à penser que cela serait de nature à renforcer la confiance entre tous les acteurs et permettrait de parvenir à un scrutin apaisé et inclusif. Si vous en étiez d'accord, nous sommes prêts à contribuer à faciliter ce dialogue. Dans ce contexte, concernant le déploiement d'une mission d'observateurs et après consultations avec les Chefs d'État et de Gouvernement de la Cedeao, je voudrais vous assurer que la Cedeao serait prête à envoyer une mission d'observation pour les élections si celles ci sont inclusives, comme précédemment indiqué », a répondu Jean Claude Kassi Brou au ministre guinéen des affaires étrangères.







L'Union européenne vient de s'arrimer à cette position en renonçant à envoyer une mission d'observation en Guinée Conakry.







Pendant ce temps, les autorités guinéennes prétendent avoir déjoué un coup d'État après l'arrestation de deux personnes qui seraient à l'origine de tirs entendus ce matin vers le camp Alpha Yaya Diallo.