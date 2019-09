Guinée Conakry : L'arrestation de supposés vendeurs de drogue dégénère et entraîne la mort d'un homme à Kaporo

À l'heure où ces lignes sont écrites, ça chauffe à Kaporo, dans la commune de Ratoma, en Guinée Conakry. L'interpellation musclée de supposés vendeurs de drogue par la brigade anti-criminalité n° 2, ce lundi 02 septembre, a dégénéré et entraîné la mort d'un homme qui, dans la course poursuite, s'est jeté dans la mer. La zone est dotée d'un port fréquenté par beaucoup de pécheurs.



Révoltées par la mort de ce pêcheur, les populations locales se sont retournées contre les hommes de tenue et la situation serait ingérable pour les agents de la Brigade anti-criminalité qui sont accusés d’être habitués de ce genre de bavures.



Selon les médias guinéens qui font échos de ces événements, la circulation est perturbée et l'air est irrespirable dans les parages à cause des gaz lacrymogènes utilisés par les forces de sécurité.