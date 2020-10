Guinée Conakry : Des membres de la CENI doutent de la crédibilité du processus électoral.

Ce dimanche, les guinéens iront aux urnes pour choisir entre le président sortant Alpha Condé et ses onze concurrents dont le principal opposant, Cellou Dalein Diallo.



Mais à vingt-quatre heures de ces élections très importantes, un doute plane sur la sincérité des opérations. Des membres de la Commission électorale nationale indépendante ont inscrit sur cinq pages ce qu’ils croient être des manquements et des violations du code électoral.



Premièrement, ils indexent les conditions adossées à la remise des procès-verbaux des bureaux de vote aux représentants des candidats. Selon les quatre commissaires de la CENI, les représentants des candidats ne peuvent prendre les pv en photo et les fiches de résultats n’ont pas valeur juridique. En clair, aucune contestation ne peut être acceptée sur la base de ces documents.



Dans leur réquisitoire, il est aussi question des doublons et des cartes qui auraient disparu dans plusieurs localités du pays. Toutes choses qui font dire à ces membres de la CENI que le doute s'installe sur la crédibilité du processus. C’est dire qu’on s’achemine vers des élections très mouvementées.



Rappelons qu'un début de mutinerie à Kindia, à une centaine de kilomètres de la capitale, a été maîtrisée par les forces spéciales déployées à cet effet.