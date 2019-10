Guinée Conakry : Des journalistes d'Al Jazeera arrêtés pour "espionnage et atteinte à la sûreté de l'Etat"

Accusés d'espionnage et d'atteinte à la sûreté de l'État, deux journalistes travaillant pour Al Jazeera ont été arrêtés à Conakry ce jeudi 17 octobre.



Selon Francois Patuel, qui a fait la révélation sur Twitter, Hugo Boogaerdt et Nicolas Haque ont été entendus pendant quatre heures de temps avant d’être libérés. Ils ont quitté le pays.

Le front national pour la défense de la Constitution a appelé à manifester depuis le lundi 14 octobre contre le projet de réforme de la Constitution.



Selon cet ensemble qui regroupe des partis politiques de l'opposition, des syndicats et des organisations de la société civile, le président Alpha Condé cherche des voies et moyens pour contourner l'actuelle loi fondamentale qui lui interdit de briguer un troisième mandat. Les manifestations ont fait à ce jour, neuf morts dont un gendarme.