Guinée Conakry: Apres le président de la CENI, un ministre emporté par le Coronavirus.

Après le décès de Me Amadou Salif Kébé, président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) survenu ce vendredi des suites du coronavirus, une autre autorité de la Guinée Conakry vient d’être emportée par cette maladie. Il s'agit, selon africaguinee.com de Sekou Kourouma. Il était ministre, secrétaire général du Gouvernement.



Selon le site guinéen qui donne l'information, le décès a été confirmé par le ministre de la Santé qui précise que l’état de santé de son homologue s'est dégradé ces deux derniers jours.



La Guinée Conakry est le 13e pays africain le plus touché par le Coronavirus. Elle a enregistré 518 cas dont 5 décès et 65 guéris.