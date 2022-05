Guinée Conakry : Alpha Condé et 26 dignitaires poursuivis par la justice pour 15 ‘chefs d’inculpations

Ils sont 27 dignitaires du régime de Condé qui sont poursuivis par la justice guinéenne pour quinze chefs d’inculpation. Alpha Condé et beaucoup de ses collaborateurs, après la plainte du Fndc pour crime de sang, sont poursuivis par 15 chefs d’inculpation.

Des atteintes volontaires à la vie humaine, notamment pour meurtre, assassinat, complicité de meurtre et d'assassinat ; Des atteintes involontaires à la vie et complicité d'atteinte involontaire à la vie et de complicité ; Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées, détention, enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté et de complicté ; Des atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique de la personne, la torture ou traitements cruels inhumains ou dégradants et de complicité ; Des coups, blessures et violence volontaire et de complicité ; Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne, ménaces de mort et voie de fait et de complité ; Des agressions sexuelles et de l'attentat à la pudeur notamment le viol et la complicité ; La mise en danger de la personne ou des risques causés à autrui et de complicité ; Des atteintes aux libertés de la personne notamment l'enlèvement, la séquestration et la complicité ; Des atteintes à l'économie nationale et de complicité ; Détructions, dégradations et dommages notamment l'incendie volontaire, l'usage d'explosifs et de complicité ; Pillage et destruction d'objets mobiliers et de complicité ; Des ménaces de destruction, de dégradation ou de détérioration ; Faux usage de faux (la constitution résultant du référendum contesté) ; Des atteintes et ménaces à l'ordre et la sécurité publique, de l'intégrité et la dignité des individus par le biais d'un système informatique et de complicité.

Ces faits suscités sont prévus et punis par les articles 207, 208, 216, 225 et suivants, 232 et suivants, 239, 250, 267 et suivants, 303, 304 et suivants, 483, 19, 20, 510 et suivants, 514, 517, 585, 586, 297, 298, 299 et suivants du code pénal et les articles 31 et suivants de la loi 037 relative à Cyber-Sécurité et à la protection des données à caractère personnel en République de Guinée.

C’est le cabinet Bourdon et associés à travers Maîtres William Bourdon et Vincent

Brengarth, tous avocats associés au Barreau de Paris (France), agissant au nom et pour le compte du Front National Pour la Défense de la Constitution (FNDC) ont par lettre recommandée internationale en date du 21 Janvier 2022 reçue du parquet sous le N°171/2022 du 28 Janvier 2022 saisi le Procureur Général dénonçant, comme il résulte de son objet, les crimes et exactions présumés avoir été commis sous le régime de Monsieur Alpha Condé, ex-chef d'État de la République de Guinée en joignant une liste de certaines personnalités qui seraient impliquées directement ou indirectement dans la commission des faits dénoncés.

Le 13 Novembre 2019, l'ONG Amnesty International aurait souligné qu'au cours de cette période, plus de deux cent (200) personnes auraient été tuées et des milliers d'autres blessées lors de manifestations politiques ou sociales en Guinée. Qu'à cela s'ajoute la violence excessive des forces de l'ordre, forces armées, de Gendarmerie et de Police confondues, qu'elles auraient exercée dans la plus totale impunité depuis le mois d'octobre 2019.