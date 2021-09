Guinée : Cellou Dalein Diallo infirme son arrestation.

Le leader de l'opposition guinéenne avait été annoncé par la clameur, entre les mains des putschistes. Le concerné vient de démentir l'information via Twitter. "Des rumeurs persistantes faisant état de mon arrestation circulent sur les réseaux sociaux et dans certains médias. Je tiens à préciser que je suis libre de mes mouvements et ne suis ni recherché, ni arrêté", a rétabli Cellou Dalein Diallo.



Principal opposant d'Alpha Condé, il a participé aux élections d'octobre 2020 face à Alpha Condé. À l'issue de cette présidentielle très mouvementée, le candidat de l'UFDG (Union des forces démocratiques de Guinée) s'était déclaré vainqueur, mais la commission nationale électorale indépendante avait attribué la victoire à Alpha Condé dont le troisième mandat a été écourté par des militaires appartenant au Groupement surentrainé des forces spéciales ce dimanche 5 septembre.