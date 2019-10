Guinée / Cellou Dalein Diallo : « Je suis séquestré »

L'opposant Guinéen, Cellou Dalein ne serait pas libre de tous ses mouvements. C'est lui-même qui lance l'alerte sur Twitter. « Je suis séquestré à mon domicile de Dixinn. Un arsenal de véhicules militaires et des dizaines d’agents armés en bloquent tous les accès », dénonce le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG).



Mais cette situation ne semble pas ébranler Cellou Dalein Diallo qui renouvelle son adhésion au « combat » que mène depuis lundi le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC).



Opposé au projet de réforme de la constitution qu'il soupçonne être destiné à donner un troisième mandat à Alpha Condé, le Front national pour la défense de la Constitution a appelé les populations à manifester leur désaccord. Une consigne bien suivie à Conakry et à l’intérieur du pays. Selon un dernier bilan, neuf personnes auraient perdu la vie lors des heurts ayant opposé manifestants et forces de sécurité.