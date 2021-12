Guinée - Bruits de bottes au Palais : la junte l’explique par une « une consigne de sécurité mal interprétée » par des civils.

Un méli-mélo indescriptible avait été révélé au Palais Mohamed V de Guinée le mardi 21 Décembre dernier. Tout le personnel civil, qu’il soit de la Présidence et de la Primature, avait été prié par des militaires d’évacuer d’urgence les lieux. Cette dernière vient d'en donner la raison.



Selon un communiqué, peu avant 16h « une consigne de sécurité mal interprétée par des ouvriers travaillant sur une aile du Palais, résidence du Président de la transition, Mamadi Doumbouya » en serait la cause. Ce qui a eu pour conséquence de créer un léger mouvement de panique assure la même source ayant provoqué la propagation de fausses rumeurs sur les réseaux sociaux.



Le comité national du rassemblement pour le Développement (CNRD) déplore cet incident et sa mauvaise interprétation.