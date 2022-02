Guinée Bissau : le Premier ministre Nuno Nabiam fait le point sur la tentative de coup d’État.

Après la communication du président de la République bissau-guinéenne, c’est au tour du gouvernement de se prononcer sur la tentative de coup d’État ayant visé mardi dernier le président Umaro Sissoco Embalo et son équipe alors qu’ils étaient en conseil de ministre extraordinaire.



Le communiqué du premier ministre en date du 2 février commence par un rappel des faits et fait savoir que « lors du conseil des ministres extraordinaire réuni sous la présidence de Son Excellence le Président de la République, le Général d'armée Extraordinaire, Umaro Sissoco Embaló, en présence de Son Excellence le Premier Ministre, Eng Nuno Gomes Nabiam et des autres membres de l'exécutif, les autorités de Guinée-Bissau ont été soudainement surprises par une attaque armée violente et barbare perpétrée par des inconnus habillés en civil ».



Le chef du gouvernement est convaincu que le modus operandi révèle clairement que l’objectif de l’attaque armée était clairement l’assassinat de toutes les autorités présentes dans la salle du Conseil des ministres et la décapitation de l’État ». « Ce qui entraînerait un chaos politique et social, au profit d’intérêts inavoués », explique le communiqué du Premier ministre Nuno Gomes Nabiam.



La robustesse des moyens et des munitions utilisés par les assaillants fait dire au chef du gouvernement que l’attaque a été rigoureusement planifiée et a compté sur le financement de secteurs ayant la capacité financière de mobiliser de tels moyens logistiques et humains.



Le gouvernement salue la réaction louable des forces de défense et de sécurité qui se sont érigés en rempart de l’ordre constitutionnel et donne le bilan des victimes de la journée du mardi 01 février. Le communiqué fait état de onze morts dont sept militaires, trois civils et un assaillant. Parmi les militaires qui ont perdu la vie en défendant le palais du gouvernement, deux font partie de la garde rapprochée du président Umaro Sissoco Embalo.



Assurant que tout est désormais sous contrôle, le gouvernement exhorte les agents du service public et du privé de reprendre leur travail.



« Le Gouvernement réitère sa ferme détermination à poursuivre sur la voie de la construction d'un pays nouveau, où règnent le droit, la justice et l'égalité, afin que les enfants de Guinée Bissau puissent enfin vivre dans la Paix, le Progrès et la Liberté. Aussi, le Gouvernement n'hésitera pas à utiliser tous les moyens légaux à sa disposition pour garantir la sécurité des institutions et la tranquillité de son Peuple, car en démocratie, le pouvoir politique se conquiert par les urnes », conclut le communiqué.