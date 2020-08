Guinée Bissau : Un nouveau projet constitutionnel présenté au Président Embalo.

Les nouvelles autorités de Bissau accélèrent la cadence vers l’adoption d’une nouvelle constitution. Ce, conformément aux recommandations de la CEDEAO.



Dans cette perspective, le président Umaro Sissoco Embalo a reçu hier le nouveau projet constitutionnel sur lequel a travaillé une commission technique ces derniers mois.



Le coordinateur du projet de révision constitutionnelle s’est adressé à la presse et a fait savoir que le point le plus saillant reste l’introduction de la Cour constitutionnelle dans la nouvelle constitution proposée.



Bissauactu.com lu à Dakaractu révèle que Carlos Vamain a ajouté que d’autres changements majeurs ont été apportés pour « améliorer le système lui-même » et « réduire les conflits qui pourrait survenir comme ceux vécus ces quatre dernières années ». En raison d’un système semi-présidentiel hybride, la Guinée Bissau traverse des crises politico-institutionnelles ces dernières années.



Le coordinateur de la Commission technique pour la révision de la Constitution a souligné qu’ils ont tenu compte de l’impérative harmonie qui doit exister entre les différentes institutions de la République pour une stabilité durable.