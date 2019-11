Guinée Bissau: Un ministre démissionne du gouvernement de Imbali, d'autres départs attendus.

Le gouvernement formé par le président José Mario Vaz, en dépit des injonctions de la Communauté internationale, commence à enregistrer ses premiers départs.



Le ministre en charge des Ressources naturelles et de l'Energie a présenté sa démission ce jeudi 07 novembre au chef du gouvernement, Faustino Imbali. Certorio Biote a évoqué "une analyse approfondie et des raisons de santé" pour justifier son départ.



Mais les menaces de sanctions brandies par la Cedeao contre les membres du gouvernement d'Imbali ne seraient pas étrangères à l'acte posé par ce membre du PRS, deuxième parti de l'opposition. D'autres membres du gouvernement seraient sur le point d’emboîter le pas à Biote.



José Mario Vaz a pris la décision de dissoudre le gouvernement d'Aristides Gomes après une longue période de malentendu avec son désormais ancien Premier ministre. Mais dans ce différend, la communauté internationale a pris fait et cause pour Gomes et son équipe.