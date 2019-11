Guinée Bissau : Les Etats-Unis considèrent comme illégitime le limogeage du Premier ministre Aristide Gomes

Le président de la République de Guinée Bissau a dissout son gouvernement, avec à sa tête le Dr Aristide Gomes, le lundi 28 octobre 2019. Un nouveau Premier ministre Faustino Fudut Imbali a été nommé deux jours plus tard. Mais ce changement n’est pas pour plaire aux Américains qui trouvent illégitime le licenciement du gouvernement Gomes, trois semaines avant les élections prévues. Ils l’ont fait savoir à travers une note rendue publique. « Les États-Unis soutiennent pleinement le gouvernement légitime du Premier Ministre Aristides Gomes et ses efforts pour organiser une élection présidentielle libre et équitable le 24 Novembre. Les États-Unis considèrent comme illégitime la tentative du Président de la Guinée-Bissau de licencier le gouvernement Gomes trois semaines avant les élections prévues », peut-on lire dans leur texte. Pour finir, les États-Unis ont applaudi le succès de la police judiciaire dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, et reconnaissent que ce sont les actions prises par le gouvernement Gomes qui ont rendu ce succès possible.