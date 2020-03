Guinée Bissau : Le président Embalo présente l'ossature du nouveau gouvernement.

Le président de la République de Guinée Bissau a pris deux décrets ce lundi 02 mars pour donner l'ossature du nouveau gouvernement dirigé par Nuno Gomes Nabiam.



Selon le décret dont Dakaractu a obtenu copie, l'équipe de l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale comptera 19 ministres et 13 secrétaires d'Etat, soit un total de 32 membres.



Dans les prochaines minutes, les noms des membres de ce gouvernement seront communiqués par les services de la présidence.



Déclaré vainqueur de la présidentielle au deuxième tour avec 53% des suffrages par la Commission nationale des élections, Umaro Sissoco Embalo a été investi jeudi 27 février dans un hôtel de Bissau.



Installé dans ses fonctions, il a dissous le gouvernement du Premier ministre Aristides Gomes et a nommé son allié Nuno Gomes Nabiam qu'il a installé le samedi 28 février.



Cipriano Cassama qui s'était fait introniser Président par intérim par les députés du PAIGC, a dû présenter sa démission pour "menaces de mort". Ainsi, Embalo reste seul maître à bord à Bissau et assoit lentement mais sûrement son autorité.