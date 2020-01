Guinée Bissau : La victoire du Général Embalo confirmée, le PAIGC ne s'avoue pas vaincu...

Le Général Umaro Sissoco Embalo vient d’être confirmé comme nouveau président de la Guinée Bissau.



La Commission nationale électorale (CNE) a publié ce vendredi, via un communiqué, les résultats définitifs du second tour de la présidentielle, tenu le 29 décembre dernier.



Mercredi 1er janvier, la CNE avait proclamé les résultats donnant 53,55% à Umaro Sissoco Embalo investi par le Mouvement pour l'Alternance démocratique (MADEM G15) contre 46,45% pour Domingos Simoes Pereira du Parti africain pour l’Indépendance de la Guinée et du Cap Vert (PAIGC).



L'organe chargé d'organiser les élections dit avoir transmis, 48 heures après les observations de la Cour suprême, les résultats définitifs aux organes de souveraineté et aux candidats qui étaient en compétition.



Pendant ce temps, le candidat du PAIGC qui avait introduit un recours en annulation du scrutin du 29 décembre, ne lâche pas l'affaire.

Domingos Simoes Pereira a introduit un nouveau recours pour obtenir l'annulation de la présidentielle.



Dans un activisme débordant depuis la proclamation des résultats par la CNE, celui que ses partisans appellent DSP multiplie les posts sur twitter pour contester l'issue de la présidentielle.



Au même moment, le président élu fait le tour du Continent à la rencontre de ses pairs. Tournée qu'il a commencée au Sénégal, chez son "frère". Il est attendu ce samedi au Portugal, pays censé soutenir son rival, Domingos Simoes Pereira.