Guinée Bissau : Guéri du Coronavirus, le Premier ministre révèle son remède.

Nuno Gomes Nabiam a vaincu le coronavirus. Dans une déclaration faite devant l’hôtel où il avait été mis en isolement, le Premier ministre Bissau-Guinéen a affirmé être guéri du Covid-19.



Le chef du gouvernement mis en place par Umaro Sissoco Embalo après sa victoire à la présidentielle de décembre dernier a révélé aux journalistes avoir pris un traitement conventionnel en association avec une décoction à l'ail, au gingembre et au citron qu'il prenait cinq fois par jour. Ce qui porte à croire qu'il n'a pas eu à prendre le Covid-organics malgache.



Rappelons que la Guinée Bissau est l'un des premiers pays africains à s’intéresser au Covid-organics malgache, breuvage à base d'artémisia présenté comme le remède contre le Coronavirus par Madagascar. Le président Embalo a envoyé une mission à Antananarivo pour récupérer les caisses offertes à son pays par son homologue Andry Rajoelina. Lors de la réception du Covid-organics, le chef de l'Etat bissau-guinéen avait affirmé que les premiers tests seraient faits sur les membres du gouvernement atteints de Covid-19.



Outre le chef du gouvernement qui vient d'être tiré d'affaire, les ministres de l'Intérieur, Botché Kandé, de la Santé, Antonio Deuna, le secrétaire d'Etat à l'Ordre public, Mario Fambé, et la secrétaire d'Etat à l'intégration régionale, Monica Buaro da Costa étaient diagnostiqués positifs au Coronavirus.



Tres en forme, le Premier ministre a assuré qu'il reprendrait le chemin du travail non sans exhorter les Bissau-guinéens au respect des mesures édictées par les autorités pour lutter contre la maladie à coronavirus qui a fait au moins un mort dans le pays pour 475 cas positifs.