Guinée Bissau / Domingos Simoes Pereira à Jomav : « Il a l'opportunité de sortir par la grande porte »

Des douze candidats qui étaient en compétition pour diriger la Guinée Bissau, la vérité des urnes a révélé que Domingos Simoes Pereira et Umaro Sissoco Embalo sont les deux admis à disputer un second tour.



D'ores et déjà, les états majors des deux finalistes sont mobilisés en direction de la deuxième manche prévue le 29 décembre prochain. Les tractations ont commencé et les adversités d'hier, à l'autel de la réconciliation.



Le candidat du Paigc a officiellement demandé au président sortant, José Mario Vaz qui vient de perdre ces élections, de le rejoindre dans une large coalition en cours de gestation en vue du second tour.

Domingos Simoes Pereira a fait cet appel ce mercredi 27 novembre lors d'un rassemblement au siège du PAIGC.



Pour l'ancien Premier ministre, ce sera l'occasion pour Jomav de « sortir par la grande porte ». Aussi a-t-il invité tous les candidats malheureux à œuvrer avec lui pour le développement de la Guinée Bissau.



Domingos Simoes Pereira s'est aussi adressé à Umaro Sissoco Embalo de qui, il attend un comportement responsable. Car pour lui, à partir de maintenant, le peuple bissau-guinéen doit se reconnaître dans ce qui sera leur propos.