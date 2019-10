Guinée Bissau : Dissolution du Gouvernement dirigé par le Dr Aristide Gomes.

Le président de la République de Guinée Bissau vient de dissoudre son gouvernement, avec à sa tête Dr Aristide Gomes.

José Mario Vaz a sorti un décret, ce lundi 28 octobre 2019 pour légitimer sa décision.

Selon ce décret parcouru par Dakaractu, cette décision a été prise « compte tenu de la situation politique qui prévaut dans le pays et afin de prendre les mesures appropriées pour éviter les risques éventuels ». Cette décision intervient après une rencontre initiée par le Président de la République et les partis politiques dotés d'un siège au Parlement et les membres du Conseil d'Etat à analyser la situation politique du pays.



Et c’est à l’issue de cette rencontre que le président Vaz a pris l’option de limoger le gouvernement dirigé par M. Dr Aristide Gomes, à travers un décret présidentiel qui, a-t-il précisé, entre en vigueur immédiatement.



Cela, renseigne ledit document officiel, est intervenu, ‘'à la suite de l'analyse effectuée par le Président de la République. Lequel a estimé que la situation qui prévaut actuellement est en pleine crise politique et entraîne le fonctionnement normal des institutions de la République conformément à l'article 104 (2) de la Constitution. République’’.