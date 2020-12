Guinée Bissau / Dissolution de l’Assemblée nationale : Le Madem et le PAIGC disent niet...

La décision du président de la République de Guinée Bissau n’est pas partagée par la classe politique et par les parlementaires. Le Chef de l’État a été désapprouvé par des députés du Madem (G15), la coalition qui l'a porté au pouvoir. Son projet de loi a été rejeté à l’hémicycle.



Le PAIGC, parti de l'opposition, est catégorique. Cyprien Cassama, aussi premier vice-président du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC) estime qu’il n’y a pas de crise au parlement comme le prétend le président de la République. Et le Madem (G15) a affirmé qu' « il n'y avait aucune raison de dissolution du Parlement, considérant que toutes les institutions d'État fonctionnent. Il n'y a rien de notre point de vue pour le moment qui justifie la dissolution de l'Assemblée nationale populaire », a déclaré Braima Camará, coordinateur de Madem-G15 et député. Cette différence de points de vue ne signifie pas l'inimitié, les insultes, la violence ».



Le Secrétaire général du Parti du Rénovation Sociale (PRS) a joué la carte de la prudence dans cette affaire. Il a souligné qu’il y a eu des remous à l’hémicycle et le président s'est inquiété de certaines réactions et pense qu'il devrait y avoir une certaine modération pour continuer à travailler dans la stabilité, explique à la presse locale Florentino Mendes Pereira, du PRS...