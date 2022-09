Guinée: 15 morts dans l'accident d'un minibus

Quinze personnes ont été tuées et cinq blessées dans un accident de minibus dans la nuit de jeudi à vendredi dans le centre de la Guinée, ont indiqué les autorités locales.



"C'est un minibus rempli de passagers qui accompagnait une dépouille à Bissikirima, près de Dabola, qui s'est renversé, faisant 14 morts sur place. Une quinzième victime à succombé lors de son transfert vers l'hôpital", a déclaré le préfet de la ville proche de Kouroussa, le lieutenant-colonel Idrissa Camara.



"Onze corps ont été calcinés parce qu'il y avait un bidon d'essence à l'intérieur du véhicule accidenté" et que celui-ci "a pris feu", a-t-il précisé.



Au moins cinq personnes ont été blessées, dont trois grièvement, a aussi affirmé un responsable du syndicat des transporteurs de Dabola.



Des accidents de la route meurtriers surviennent régulièrement en Guinée et sont généralement dus au mauvais état des routes et des véhicules, ainsi qu'à l'imprudence des conducteurs.



Début juin, plusieurs de ces accidents avaient fait au moins 30 morts dans le pays.