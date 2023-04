Guinaw-Rails Sud : Le PDS installe sa section communale avec 44 secteurs et s’investit pour les prochaines présidentielles

Après avoir monté les secteurs, la section communale de Guinaw-Rails Sud vient d’être installée ce dimanche 02, dans les locaux de la mairie, en présence du maire Abdoulaye Diop, de l’assemblée des responsables de la section et du commissaire politique Omar Pouye, représentant le la Parti Démocratique Sénégalais.





Pour ce dernier, cela fait plus de trois mois que le Pds a engagé un processus de renouvellement, aussi il se réjouit du bon climat trouvé à Guinaw-Rails Sud.

« J’apprécie beaucoup la démarche, j’ai aussi beaucoup d’espoir dans notre travail, car aujourd’hui on a monté un bureau consensuel par acclamations de l’assemblée, je sens que chacun est prêt à travailler pour élire notre candidat Karim Wade en 2024 », dixit le représentant du parti.



Cependant, il est à noter que ce sont 44 secteurs qui ont été montés. Pour le maire, Abdoulaye Diop, le Sénégal doit être émancipé des nombreux maux qui ne cessent de le ronger, tels la mauvaise gouvernance.



« Karim Wade, cet homme libéral, est idéal pour relever notre pays. Pour moi il sera le plus apte pour gouverner le Sénégal qui est en passe d’entrer dans l’ère du pétrole et du gaz », assure Abdoulaye Diop.