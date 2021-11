Guinaw Rails Sud : La coalition Wallu Sénégal a déposé sa liste avec à sa tête le maire sortant.

La coalition «Wallu Sénégal» de Guinaw Rails Sud a déposé hier sa liste de conseillers à la sous-préfecture de l'arrondissement de Pikine-Dagoudane. En compagnie de son premier adjoint, Pape Diagne, Abdoulaye Diop, mandataire de la coalition Wallu et candidat à sa propre succession, est à la tête de la liste majoritaire.



D’ailleurs, c’est la première coalition de cet arrondissement à déposer sa liste. Confiant en son bilan, le maire libéral espère être porté par la population de Guinaw Rails Sud. À l’issue du dépôt de sa liste, Abdoulaye Diop a appelé à une campagne apaisée et souhaite que tout le scrutin se passe dans la stabilité la plus totale.