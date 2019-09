Guinaw Rails : Le commissaire Diédhiou attaqué à la machette par un forcené

Le commissaire de Police de Guinaw Rails a eu la peur de sa vie hier matin. Il a été attaqué par surprise chez lui à Yeumbeul par un forcené du nom de S. Mbengue. Ce dernier qui reprocherait au commissaire Diédhiou d’avoir outrepassé ses droits et démoli sa voiture, l’a attaqué dans un combat rude. Le commissaire qui parviendra à maitriser le quidam, recevra par la suite un coup de machette de ce dernier à la tête. C’est sur ces entrefaites, que l’homme de loi dégainera son revolver et tirera deux coups de feu sur Mbengue. Atteint à la jambe et au dos, Mbengue s’écroulera à terre. La Gendarmerie de Guinaw rails saisie de l’affaire a fait hospitaliser le commissaire Diédhiou à l’hôpital Principal pendant que son antagoniste sera lui à l’hôpital de Pikine. Une enquête a été ouverte pour élucider les tenants de cette attaque.