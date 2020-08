Guillaume Soro suite à son exclusion définitive des listes électorales : « Je suis déçu et je regrette »

La sentence est tombée! Guillaume Soro ne prendra pas part à la présidentielle d'octobre prochain. Le candidat du GPS a été définitivement exclu des listes électorales par une décision du tribunal de Korogho auprès duquel un recours a été déposé par ses partisans. Il n'est pas électeur, donc ne peut être éligible.



Une nouvelle accueillie amèrement par l'ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire. "M. Alassane Ouattara qui a été rejeté en 2000 par le Conseil Constitutionnel pour moralité et nationalité DOUTEUSES et pour qui nous avons sacrifié notre vie et notre jeunesse est celui qui m’exclut de la liste électorale. Je suis déçu et je regrette", a réagi Guillaume Soro.