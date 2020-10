Guigui : « Ce que je réclame comme premier cadeau et ce que je compte en faire... »

Faisant face à la presse hier dans le cadre de la promotion de son nouvel album, la chanteuse, Guigui Sarr répondant à une question sur le montant de son premier cadeau de mariage, s'est voulu claire. En effet, la star du Mbalax confirme ses propos sur le montant de la dot. "Mon ambition est de recevoir cette somme de 600 millions de mon futur mari, mais de l'utiliser à des fins nobles et bien précises" clarifie Guigui.



En réalité, étant consciente de la gravité du cancer du sein et de sa propagation dans le pays, la chanteuse sénégalaise prévoit de s'engager dans cette lutte en offrant un machine de radiothérapie, sur fonds propres, de préférence. Toutefois, elle n'écarte par l'idée de se l'offrir avec l'argent qu'elle aura reçu de son futur mari.



Par ailleurs, elle confirme son engagement auprès de sa mère qui s'est bien investie dans la LISCA (ligue sénégalaiss de lutte contre le cancer) et compte soutenir cette bonne cause pour éradiquer cette maladie mortelle...