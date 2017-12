Guide FAO /ANPEJ : Intégrer l’emploi rural décent des jeunes dans les stratégies de développement local

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes (ANPEJ) ont présenté, vendredi à Dakar, un guide dont l’objectif est d’améliorer ‘’le rôle des collectivités locales dans la prise en charge de l’emploi des jeunes’’.



L’élaboration du guide est l’un des résultats phares du projet destiné à la promotion de l’emploi rural dit ‘’approche pays intégrée pour l’emploi décent des jeunes en milieu rural’’, lancé il y a trois ans par le gouvernement du Sénégal, en partenariat avec la FAO.



‘’Ce guide présente de façon simple une thématique complexe qui a des ramifications au niveau local, national et international’’, a dit le représentant par intérim de la FAO au Sénégal, Damian Cardona Onses.



Le document présenté aux autorités locales, aux acteurs et à la presse comprend 68 pages. Il définit ce qu’est un travail décent et un emploi rural décent, et explique le rôle de l’Etat dans la prise en charge de l’emploi des jeunes.



Le guide évoque également le rôle des autorités locales en matière d’emploi décent des jeunes ruraux et explique comment faciliter, entre autres, l’appropriation de la dimension emploi décent dans les stratégies locales de développement.



Selon M. Onses le livre est ‘’destiné aux autorités locales en charge de la définition des stratégies de développement à la base, aux structures d’appui, de conseil et d’encadrement des jeunes et les opérateurs en planification’’.



‘’Ce guide constitue un outil opérationnel de la stratégie de mise en œuvre de l’Acte 3 de la décentralisation’’, a-t-il dit, définissant un emploi décent comme ‘’un travail qui offre un revenu de subsistance dans des conditions acceptables’’.



Grâce à la FAO, l’ANPEJ met à la disposition des acteurs, des outils pour une meilleure intégration de l’emploi rural des jeunes dans les stratégies de développement local, déclare son directeur Amadou Lamine Dieng.



‘’La prise en compte des questions d’emploi rural décent au profit des jeunes doit être érigée en priorité dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques’’, a dit M. Dieng, estimant que la mise en œuvre de cet outil va davantage promouvoir l’emploi rural.



Des représentants des autorités locales et du gouvernement se sont félicités de l’élaboration du guide qui ‘’sera un excellent instrument de travail afin de mettre en place des dispositifs et des mécanismes permettant d’assurer l’emploi des jeunes en milieu rural.