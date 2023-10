« Guet Ndar » (Saint-Louis) / Le PM Amadou aux acteurs de la pêche : « Nous savons que vous avez besoin de sécurité et de matériel! »

En tournée dans le nord du pays pour 5 jours, le Premier ministre a rencontré les différents acteurs économiques et politiques dans la région.

La première journée de sa visite a été marquée par son passage à Mpal, auprès de la famille religieuse de Rawane Ngom et à Pikine, toujours dans la région de Saint-Louis avant d’aller visiter les travaux d’assainissement qui reprennent au grand bonheur des citoyens Sénégal. Après cette étape, le chef du gouvernement s’est dirigé à la gouvernance où il a rencontré les acteurs de la pêche de Saint-Louis.

Ceux de « Guet Ndar » que le ministre a reçus ce jeudi, ont listé un chapelet de revendications.



Le Conseil Local de Pêche artisanale (CLPA) a naturellement parlé de l’exploitation du pétrole et du gaz, de la sauvegarde des intérêts des pêcheurs et de soutien pour les pêcheurs. La question des affrètements pour entrer en Mauritanie afin d’accentuer la collaboration est aussi à revoir.



Les acteurs de pêche veulent aussi, une maison des pêcheurs, des chambres froides, la réduction des licences de pêche qui peuvent atteindre 10 euros la tonne. Bref, tout a été revu pour permettre au Premier ministre de rassurer sur sa volonté d'accompagner les acteurs : « Nous savons que beaucoup de facteurs affectent la pêche. Le changement climatique, l’augmentation de la démographie, sont autant d’éléments à prendre en compte pour lutter à maintenir cette activité économique qui est la principale pour cette ville historique... »