Guet-Ardo : Le poste de santé de la localité dispose d'un appareil d’échographie estimé à 4,5 millions...

L’acquisition de cet appareil constitue un véritable réconfort pour les populations, notamment les femmes de la localité qui se deplacaient jusqu'à Louga pour se faire soigner.

En effet, l'Association Kongol-Ardo en partenariat avec le Croissant rouge koweïtien a procédé à la remise d'un appareil d'échographie au poste de santé de la commune de Guèt-Ardo.

Cet appareil destiné à la population permettra d'alléger les souffrances des populations et les femmes en particulier.

La cérémonie de remise de cet appareil a été présidée par le maire Talibouya Ba qui a salué à sa juste valeur l'apport de cette association envers la population de sa commune.

Un lot important de médicaments d'une valeur de deux millions de francs CFA a été également remis aux différents postes de santé de la commune, avec une subvention de 500 mille francs accordée à la mutuelle de santé pour la prise en charge de 150 bénéficiaires.

En plus de cela également, la commune de Guet Ardo a profité de l'occasion pour remettre à l'Amicale des étudiants de la commune une subvention estimée à un million de francs CFA.

Dans le cadre de la campagne de nettoiement et d'assainissement de la commune, du matériel de nettoiement a été remis aux personnels, avec un appui de 500 mille francs au groupement de mise en œuvre du plan dans la commune...