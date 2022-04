Guerre en Ukraine : le Pr Sall et le SG des Nations Unies évoquent la crise et son impact en Afrique

En ce 4 Avril, le Chef de l’Etat Macky Sall a eu un entretien téléphonique avec Antonio Guterres SG des Nations Unies. C’est dans un tweet que le Président Sall a évoqué cet entretien lors duquel la question Ukrainienne a été évoquée. Et notamment la nécessité, pour l’Afrique, en rapport avec les partenaires, de rechercher les voies et moyens de faire face à l’impact de la guerre en Ukraine sur le continent. D’autres sujets ont aussi été évoqués entre les deux hommes sans plus de précision sur le tweet.