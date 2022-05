Guerre en Ukraine / Macky Sall : « Nous devons prier pour que cette paix, source de stabilité économique et sociale dans le monde revienne... »

Comme il le fait chaque année après la prière de l’Aïd Al Fitr, le chef de l’État a lancé son message à l’endroit de la nation sénégalaise pour souhaiter à tous une bonne fête de Korité. Cette année, c’est sans oublier de noter la crise économique qui vient s’ajouter à la pandémie de Covid-19 qui ne laissera pas sans voix la première autorité du pays.



« Ce qui se passe en Ukraine ne concerne pas seulement le Sénégal. Il faut savoir que c’est toute l’Afrique qui en souffre et même le monde. Donc, nous devons prier pour que cette paix revienne afin que le monde retrouve sa stabilité économique et sociale », a lancé le président Macky Sall.



Sur la cherté de la vie et l’impact de la guerre dans le pays, Macky Sall reconnaît toutefois les efforts consentis par l’État du Sénégal pour notamment contenir la poussée des prix.