Guerre en Ukraine : Le président Zelensky s'est entretenu avec le bureau élargi de l'UA.

Ce 20 juin 2022, s'est tenue en mode virtuel, une réunion entre le Président Vlodimir Zelensky et le bureau élargi de l'Union Africaine.



Le chef de l'État du Sénégal, président en exercice de l'UA a qualifié de "conviviale" l'adresse du président Ukrainien. Il a également affirmé dans un Tweeter que "l'Afrique reste attachée au respect des règles du droit international, à la résolution pacifique des conflits et à la liberté du commerce".



Pour rappel, cette rencontre virtuelle, fait suite à la visite effectuée par Macky Sall et Moussa Faki Mahamat, en Russie où ils ont surtout plaidé pour la liberté du commerce.